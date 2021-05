LA CERTIFICATION

La certification forestière selon le FSC est un processus volontaire qui aboutit à la délivrance d'un certificat garantissant qu'une forêt est bien gérée en respectant les Principes (voir au verso) et Critères de gestion durable élaborés par le FSC. Ceux-ci s'appliquent à tous les types de forêts, qu'elles soient tropicales (pour le bois ipé 5 pas cher), boréales ou tempérées. Un certificateur indépendant accrédité contrôle sur le terrain et délivre ensuite le label. En pratique, un producteur forestier dont la gestion forestière a été certifiée pourra ensuite vendre sa production munie du label, garantissant le contrôle de la chaîne de transformation, de la forêt au produit fini, partout dans le monde.

ET CONCRETEMENT ?

Près de 700 entreprises dans le monde soutiennent le FSC, en produisant du bois FSC ou en en achetant chaque fois que possible. 7% de la consommation industrielle mondiale de bois sont, aujourd'hui, certifiés FSC, soit une superficie équivalente au Royaume- Uni et à l'Irlande.

En Belgique, c'est essentiellement en Flandre que les choses bougent pour le moment. Il existe, par exemple, une convention entre la Région flamande et les administrations communales les incitant à prescrire du bois FSC pour tous les travaux communaux. Toutefois, à la demande d'un négociant de bois britannique qui se fournit en Belgique, 60.000 hectares de forêts appartenant à la Région wallonne ont déjà été certifiés selon les critères FSC.

De nombreux détaillants proposent des produits labellisés FSC. Une liste des importateurs de bois et des revendeurs de mobilier qui utilisent du bois certifié FSC est disponible sur le site du WWF (rubrique "fôrets" ou à notre permanence).

LE ROLE DU CONSOMMATEUR

Comment reconnaître un produit FSC? En tant que consommateur vous pouvez reconnaître facilement le bois FSC au logo qui est appliqué sur chaque produit. Ce label peut-être imprimé, brûlé au fer rouge, collé, etc. Il doit être accompagné du nom du certificateur (ex.: IMO, SGS, SKAL, SMARTWOOD, etc.), et du numéro de la "Chaîne de traçabilité" (Chain of Custody ), c'est à dire, le numéro que reçoit chaque entreprise afin d'identifier le trajet que le bois parcourt de la forêt au consommateur.

COMMENT AGIR?

En achetant et en conseillant le bois certifié FSC En demandant aux architectes, entrepreneurs, fournisseurs ou détaillants d'utiliser et de mettre en vente du bois certifié selon les critères FSC En préférant le bois à ses substituts (aluminium ou plastiques) puisqu'il reste, pour beaucoup d'usage, le matériau écologique par excellence.