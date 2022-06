Les menuiseries extérieures de la maison en construction

Le choix des menuiseries extérieures est relativement difficile car il s'agit d'un poste coûteux, ou de nombreux produits et fournisseurs sont disponibles.



Vu la configuration extérieure de notre habitation ( précadres et bardage en mélèze ), sous les conseils d'un artisan rénovation de fenêtres à Foix , nous avons décidé de prendre des menuiseries taillées dans cette même essence de bois.



Les fabricants de menuiseries en Mélèze ne sont pas nombreux, ce qui facilite relativement le choix. En dehors des artisans en Ariège, deux grandes marques sortent du lot en offrant des produits de bonne facture avec des prix défiant toute concurrence.



Nous avons donc choisi des menuiseries extérieures SAMIC en Mélèze avec des épaisseurs de dormant en 56mm contre 48 mm pour la plupart des autres fabriquants. Ces menuiseries de fenêtres sont équipées de vitrages isolants 4/16/4 faible emissivité argon.

Le COEF U est de 1.2W/M20C.



Pour notre habitation nous sommes restés dans des dimensions standard au vu du catalogue offrant de nombreuses références dimensionnelles chez SAMIC. Nous avons donc optés pour :



- 5 fenêtres 750*1400

- 2 fenêtres 1250*1400

- 3 chassis 950*600

- 2 portes fenêtres 2150*1400

- 2 chassis fixes 1750*1400





Pour la porte d'entrée, une telle menuiserie en mélèze dépassant allégrement les 2000€, nous avons opté pour une gamme exotique de chez LAPEYRE.



D'une épaisseur de 48mm avec double vitrage 4/16/4, elle est donc en bois exotique : elle sera décapée ultérieurement et doté d'une couleur " chocolat" afin d'atténuer la différence d'essence de bois choisi.