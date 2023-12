Des nouveautés et innovations en mobilier de cuisine

La cuisine est de plus en plus un lieu d'échanges, de paroles et de transmission. Mobalpa s'adapte à ces nouveau modes de vie avec deux nouveaux concepts.

Tout en rondeur, zoom sur la cuisine GAIA



Les courbes sont synonymes de douceur, convivialité, d'échange et de partage. Associer la rondeur à la cuisine prend alors tout son sens. Cela permet une circulation fluide et sans heurts... une ergonomie parfaite!

Avec son îlot central, cette cuisine GAIA au plan de travail arrondi en verre anthracite offre une parfaite transition entre les espaces. L'îlot n'est pas un simple meuble, il offre des courbes généreuses et permet une transition en douceur vers le salon. les lignes courbes cachent des rangements démultipliés. Pour plus de pep's, vous pouvez ajouter des aplats laqués jaunes sur la colonne de cuisine. Faites vous conseiller par un artisan en rénovation de cuisine dont s'est le métier...

Petit plus de ce modèle : avec ses courbes, plus de risques pour les enfants.

La cuisine, nouvel épicentre du foyer... zoom sur le concept ADRIA



Avec ce modèle, la cuisine se réinvente au coeur du salon et en devient le pivot, l'élément autour duquel s'organise la vie.

Souvent une pièce fermée, séparée du reste de la maison ou de l'appartement, puis peu à peu ouverte sur le salon, la cuisine devient aujourd'hui le véritable centre du foyer. C'est maintenant un éléments structurant du salon.

Cette nouvelle cuisine Mobalpa offre un aménagement fondamental avec son double accès à l'îlot central : côté bar et côté cuisine. En effet, il regroupe d'un côté un grand bar et deux bibliothèques vitrées invitant au partage et à la convivialité, et de l'autre côté l'espace cuisine plus fonctionnel. Cet espace se compose d'un coin lavage (evier et lave vaisselle), d'une zone de cuisson (plaques, four et hotte), d'un frigo, d'un coin tri sélectif et enfin de nombreux rangements.

Les finitions élégantes en font des meubles de style en metal blanc, chêne et laque noire brillante.

Pour parfaire son intégration dans le salon, la cuisine ADRIA peut être dotée d'un plan de travail coulissant qui recouvre la zone de travail quand on le souhaite.